Nuove tappe per i treni storici per Pietralcina Partenze da Napoli centrale e da Salerno

Fondazione FS e Regione Campania confermano anche per il 2018 l’offerta di treni turistici che prevede due corse mensili per Pietrelcina, con partenze da Napoli Centrale e Salerno.

Il viaggio in carrozze d’epoca verso i luoghi di Padre Pio è stato uno tra gli itinerari più “gettonati” del 2017. Il prossimo appuntamento è per domenica 21 gennaio. In partenza dalla stazione di Salerno alle 9.17, con arrivo a Pietrelcina alle 11.29, le vetture d’epoca fermeranno anche a Mercato San Severino (9.45), Avellino (10.18) e Benevento (11.04).

La parte conclusiva del percorso, che collega Benevento a Pietrelcina, fa parte della linea Bosco Redole – Campobasso. Ripristinata e restituita all’esercizio ferroviario dopo anni di chiusura, è oggi una delle 9 ferrovie turistiche del progetto “Binari senza Tempo”.

Una volta giunti a Pietrelcina, i turisti saranno trasportati nel borgo che ha dato i natali a Padre Francesco Forgione con un servizio di bus navetta gestito dal Comune. Il costo del biglietto per partecipare all’iniziativa, comprensivo del viaggio di andata e ritorno, varia tra i 4 e i 15 euro in base alla stazione di partenza e all’età dei partecipanti.

S.B.