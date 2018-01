VIDEO. Spente le Luci d'artista, l'appello dei commercianti La kermesse verso la conclusione, ora gli esercenti di Salerno "chiamano" il Comune

Domenica è l'ultimo giorno, poi da lunedì si avvieranno le procedure di smontaggio e di programmazione per la prossima edizione. In attesa di un consuntivo ufficiale per le Luci d'artista, a Salerno arriva l'appello dei commercianti che - dalle frequenze del canale 696 - fanno appello al Comune affinché si mettano in campo idee e iniziative per tenere viva la città anche oltre il periodo delle festività.

In città dunque si è già proiettati sul futuro, con l'obiettivo di garantire un flusso più o meno costante, anche se i numeri del natale sono pressoché irraggiungibili, anche nei mesi a seguire prima dell'estate.

Redazione Salerno