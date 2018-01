Voragine sul viadotto Gatto: senso unico alternato Traffico in tilt

Gravi disagi alla circolazione cittadina per una voragine che si è aperta sul viadotto Gatto. Per motivi di sicurezza è stato istituito il senso unico alternato, con ripercussioni pesanti sul traffico veicolare e dei mezzi pesanti.

Il viadotto è infatti un’arteria di fondamentale importanza al servizio del porto di Salerno e della viabilità cittadina.

I vigili e la ditta incaricata di ripristinare il manto stradale hanno assicurato che faranno il possibile per operare in tempi rapidi, ma intanto si registrano non pochi disagi per la circolazione stradale salernitana.

S.B.