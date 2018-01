Maturità 2018: ecco le materie delle seconde prove Diffuso oggi dal Miur l'elenco che varia a seconda degli istituti

Greco per il liceo classico, matematica per lo scientifico, scienze umane per il liceo delle scienze umane, economia aziendale per l'indirizzo amministrazione, finanza e marketing degli Istituti tecnici, scienza e cultura dell'alimentazione per l'indirizzo servizi enogastronomia e ospitalità alberghiera degli Istituti professionali. Ecco alcune delle materie scelte per la seconda prova scritta della Maturità 2018. Ad annunciarle alle 13 di oggi il sito del Miur che è stato letteralmente preso d'assalto.

L'elenco completo delle materie scelte per la seconda prova è disponibile sul sito del ministero. Sulla pagina del sito del Miur dedicata all'Esame di Stato è disponibile anche l'elenco delle discipline affidate ai commissari esterni.

La ministra dell'Istruzione Valeria Fedeli ha rivolto il suo augurio ai maturandi: "Alle ragazze e ai ragazzi che affronteranno le prove a giugno faccio un grande in bocca al lupo. So che questo momento era molto atteso, come ogni anno. Si tratta del primo rito ufficiale che apre il percorso che nei prossimi mesi vi condurrà verso l'Esame. Anche quest'anno la macchina della Maturità si è messa in moto per garantire che tutto si svolga nel migliore dei modi: c'è un grande lavoro dietro le prove che svolgerete", ha concluso la ministra.

L'esame di stato 2018 avrà inizio il prossimo 20 giugno con la prova di Italiano. Il 21 giugno sarà la volta della seconda prova scritta, nella materia caratterizzante ciascun indirizzo.

L’anno scorso le materie in esame nella seconda prova erano state il latino al liceo classico (dove tradizionalmente c’è una certa alternanza tra latino e greco), matematica allo scientifico (dove talvolta – molto raramente – capita fisica) e la lingua straniera L1, cioè quella per cui il piano di studi prevedeva più ore, al linguistico.

S.B.