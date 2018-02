Manutenzione straordinaria: manca l'acqua, ecco dove Necessario sospendere l'erogazione per effettuare i lavori

La Salerno Sistemi Spa comunica che al fine di eseguire interventi di manutenzione straordinaria in Viale delle Ginestre e in via Paradiso di Pastena si rende necessario sospendere l’erogazione idrica dalle ore 9,00 alle ore 15,00 di giovedì 08.02.2018 alle seguenti strade e traverse limitrofe:

Viale delle Ginestre

via Enrico Bottiglieri

via Paradiso di Pastena

La Società fa sapere che si adopererà per ridurre al minimo il disagio all’utenza interessata.

S.B.