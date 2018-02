VIDEO|Salerno imbiancata dalla grandine: maltempo in città Un'immagine suggestiva dal centro alla periferia

Una violenta grandinata si è abbattuta sulla città nel primo pomeriggio di oggi. Chicchi grandi come noci, vento e pioggia, in meno di dieci minuti Salerno si è imbiancata dal centro alla periferia. Un'immagine inedita della città che ha affascinato curiosi e residenti, pronti ad immortalare i quartieri coperti di ghiaccio.

Traffico a rilento e un fuggi fuggi in strada, in molti sono rimasti sorpresi dallo straordinario evento climatico. La pioggia che ha insistito per tutta la notte ha causato anche una piccola voragine sul lungomare cittadino, nei pressi dell'Embarcadero. Non da tregua dunque il maltempo che da diverse ore sta flagellando tutta la provincia.

Questa mattina una tromba d'aria ha divelto il tetto di uno stabilimento a Maiori, in Costiera Amalfitana e diversi alberi e segnali stradali. Disagi che non hanno risparmiato anche Cilento e Agro Nocerino. A San Valentino Torio, viste le condizioni in cui versavano le strade, il sindaco ha disposto in mattinata con un appello dalla sua pagina Facebook, la chiusura di tutte le scuole per la giornata di oggi. “Scuole chiuse oggi, troppe strade allagate.

Allontanarsi da via Vetice, via Porto, via Diaz a Casatori, e via Provinciale Sarno Nocera”. Molti genitori, già in strada per portare i propri figli in classe, hanno lamentato il ritardo con il quale è stata presa la decisione, motivata dal primo cittadino con l'urgenza di evitare incidenti e disagi per la popolazione, visti i problemi di viabilità dopo ore di pioggia incessante.

Il maltempo non ha poi risparmiato poi la Piana del Sele, dove si è abbattuta nelle ultime ore una forte grandinata. Nebbia nel Golfo di Policastro. Nelle prossime ore è previsto un miglioramento.

Sara Botte