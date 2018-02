Rubinetti a secco: ecco dove e quando Al via la sospensione idrica programmata

La Salerno Sistemi Spa comunica che al fine di eseguire interventi di manutenzione straordinaria in Via Belvedere angolo via Panoramica si rende necessario sospendere l’erogazione idrica dalle ore 09.00 alle ore 15.00 di Giovedì 15.02.2018 alle seguenti strade e traverse limitrofe:

via Panoramica da raccordo Tangenziale a Deposito Enel

via Vecchia di Giovi

via Belvedere dal civico n° 33 al civico n° 39

S.B.