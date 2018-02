Magliette dei calciatori all'asta per aiutare bimbo di 6 anni E' affetto da una malattia rara

Le magliette dei calciatori dell'Angri, e non solo, all'asta per beneficenza a favore della ricerca sulla Gangliosidosi Gm1, la malattia di cui è affetto G.D.P. un bimbo di 6 anni, mascotte dell'Us Angri 1927. Proprio il patron dell'Angri, Gerardo Tortora, ha organizzato l'iniziativa, con la collaborazione della Confesercenti Angri.

L'iniziativa si svolgerà in una nota pizzeria di Angri, il 20 febbraio; poi verrà replicata, a Nocera Inferiore il 6 marzo. Calciatori e dirigenti della squadra grigiorossa e della Nocerina calcio saranno presenti all'evento benefico. La Gangliosidosi è una malattia rara che colpisce sia in età infantile (gm1), sia soggetti più grandi (gm2) e ha effetti in alcuni casi degenerativi e mortali.

S.B.