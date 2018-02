Liceo Severi sentinella di legalità contro il bullismo Domani al via il convegno nell' auditorium dell'istituto

Continuano le iniziative da parte dei Licei della Provincia di Salerno contro il bullismo e il cyberbullismo. Questa volta ad organizzare un convegno, nel suo Auditorium, è il Liceo Scientifico “Francesco Severi” di Salerno che, nella mattinata del 15 febbraio, alle 10, ospiterà esperti di spessore che relazioneranno sui temi del bullismo e del cyberbullismo, offrendo possibili soluzioni per prevenire e contrastare questi due gravi fenomeni.



Ai saluti istituzionali del Dirigente scolastico Barbara Figliolia, seguirà l'intervento del Presidente della Provincia di Salerno, Giuseppe Canfora. Introdurrà Mariarosaria Vitiello, consigliere politico del Presidente della Provincia di Salerno per le politiche culturali, educative e scolastiche e membro dell’Osservatorio Provinciale per la lotta al bullismo e al cyberbullismo. A seguire interverrà Pasquale Errico, Questore di Salerno.



Darà il via alla serie di interventi Rosa Maria Zampetti, Dirigente settore adolescenza ASL Salerno. Seguirà la relazione di Aldo Diavoletto( Psichiatria infanzia e adolescenza del Dipartimento Salute mentale ASL Salerno). Poi sarà la volta di Gerardo Piccirillo, Pentester relatore Gdl. A seguire interverrà Maria D’Anna, Avvocato Associazione “De iuri condendo”. Concluderà il Convegno l’intervento di Pasquale Andria, Presidente Tribunale per i minori e le famiglie di Salerno. Modererà Ornella Mannino, Referente Prevenzione e Contrasto al bullismo e al cyberbullismo del Liceo Scientifico “Francesco Severi” di Salerno.

S.B.