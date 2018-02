Dimissioni De Luca, il sindaco: un gesto di onestà “Stiamo assistendo ad una colossale mistificazione”

Il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli è intervenuto sulle dimissioni dell'assessore Roberto De Luca. Un colpo di scena che ha colto tutti di sorpresa, durante l'iniziativa elettorale di presentazione dei candidati del Pd. De Luca jr, indagato per corruzione, è salito sul palco, comunicando la sua decisione alla platea.

“Roberto ha rimesso nelle mie mani le sue deleghe rette, peraltro, con grande competenza e serietà.

Tutti i presenti (la sala era piena all’inverosimile) gli hanno tributato un lungo e caloroso applauso a riprova di un grande affetto, di una grande stima e della certezza della sua dirittura morale” ha precisato Napoli.

E’ stato un gesto di grande generosità, di onestà intellettuale e di rigore personale, assunto in piena autonomia, ancora più encomiabile se si considera la consapevolezza della sua totale estraneità a quanto riportato nelle notizie di questi giorni.

Stiamo assistendo ad una colossale mistificazione, una provocazione, - ha continuato il primo cittadino di Salerno - costruita col ricorso ad espedienti miserabili e vergognosi, col concorso di oscuri personaggi dal passato inconfessabile e il tutto concepito per inquinare con una tempistica precisa, lo svolgimento della campagna elettorale.

Si è provato a far deragliare il dibattito democratico dai binari del confronto dei programmi e delle idee, indispensabile agli elettori per formarsi un convincimento razionale con la conseguente espressione di un voto libero e ragionato, per trasferirlo sul terreno dello scandalismo, della confusione e della palude dell’indistinto e della maldicenza maligna.

Noi non ci faremo distrarre e manterremo il confronto sul piano dei progetti e dei programmi, nella consapevolezza di essere gli unici a poter offrire idee e risultati già sotto gli occhi di tutti.

Il passo giusto è quello indicato, in modo lucido, competente, appassionato, e determinato, da Piero De Luca e dalla nostra squadra nel corso della manifestazione di questa mattina.

La mia dichiarazione resa a caldo qualche giorno fa la ribadisco pienamente: massima fiducia nella Magistratura nella certezza che accenderà i riflettori a 360 gradi, ma altrettanta fiducia in Roberto delle cui qualità umane, professionali, politiche e morali sono assolutamente certo” ha concluso la fascia tricolore.

S.B.