VIDEO|Furti nei rioni collinari: i miei figli non dormono più "Noi così non ce la facciamo". L'urlo disperato dei residenti

Un’escalation senza fine, che sta creando un vero e proprio clima di terrore. Nei rioni collinari e nei quartieri periferici tiene banco l’allarme furti.

Una serie di raid che stanno interessando ormai da giorni tutto il territorio, in particolare quelle aree della città vicine alle uscite autostradali e della tangenziale.

E’ il caso di Sòrdina, dove anche stanotte si sono registrate delle incursioni.

I residenti esprimono sentimenti di rabbia mista a preoccupazione, anche perché si parla di banditi senza scrupoli che non esitano a ricorrere alla violenza se scoperti.

Per poi ribadire, a chiare lettere, un concetto già evidenziato in altri quartieri, come Giovi: “Siamo pronti alle ronde, ma da soli non ce la possiamo fare”, il grido d’allarme che arriva dalle periferie di Salerno. Nonostante una maggiore presenza delle pattuglie i malviventi continuano a saccheggiare la zona. “Questa notte abbiamo sentito dei passi ma solo quando sono scappati via – denuncia una signora – noi non viviamo più, non dormiamo più.

Ma il problema non è solo la notte perchè i ladri vengono anche nel pomeriggio e se reagisci ti picchiano pure. I miei figli non dormono, più, noi così non ce la facciamo”.

“Noi abbiamo bambini piccoli a chi dobbiamo rivolgersi” è il grido d'allarme di un altro abitante del rione. Intanto l'amministrazione comunale si impegna a nuovi interventi sul posto per garantire la sicurezza ai cittadini.

Incrementata la presenza delle forze dell'ordine e dove sarà possibile saranno installate telecamere di videosorveglianza per presidiare la zona e risalire ai responsabili dei furti. Il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli è stato a Giovi nei giorni scorsi per ribadire in prima persona alla popolazione l'impegno dell'ente nel risolvere questa situazione al più presto possibile.

S.B.