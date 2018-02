Arriva l'ordinanza del sindaco: scuole chiuse domani a Salerno Il provvedimento per evitare problemi e disagi alla popolazione scolastica

"Tenuto conto dei recentissimi aggiornamenti diramati dalla Protezione Civile che confermano fino a giovedì sera il persistere, con variabilità anche consistente, del quadro meteorologico attuale, invitando altresì i sindaci ad assumere ogni misura precauzionale e di prevenzione idonea a scongiurare possibili disagi e/o danni per la popolazione, ho disposto anche per la giornata di domani, mercoledì 28 febbraio, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado sul territorio comunale". Così il sindaco di Salerno Enzo Napoli ha disposto lo stop alle lezioni in tutti gli istituti della città anche nella giornata di domani. L'ordinanza è stata firmata pochi minuti fa.

"Il Comune di Salerno segue costantemente l’evoluzione della situazione meteo al fine di assicurare ogni attività ed intervento utile a prevenire ed a mitigare i disagi conseguenti da questa eccezionale ondata di maltempo - si legge ancora nella nota diramata dall'amministrazione cittadina -, con particolare riguardo per il regolare funzionamento delle utenze, il servizio di raccolta rifiuti, l’assistenza ai senza fissa dimora, i collegamenti stradali".

Il provvedimento arriva alla fine di una giornata nella quale si sono susseguite non poche polemiche (qui il resoconto completo, nel capoluogo e in provincia) dopo l'ordinanza firmata intorno alle 8 di stamattina quando ormai le aule erano aperte e docenti, personale ata e studenti erano ormai all'interno degli istituti. Una scelta che ha visto la dura presa di posizione delle opposizioni, che hanno parlato di "disorganizzazione e impreparazione della macchina amministrativa", come sottolineato dai consiglieri Antonio Cammarota, Dante Santoro e Roberto Celano.

Ora, il provvedimento di questa sera che "anticipa" la chiusura delle scuole e dispone lo stop alle lezioni per mercoledì 28 febbraio.

