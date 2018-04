Vado a comprare le sigarette: 18enne scomparso da 3 giorni Il giovane è sparito nel nulla. Ore di ansia per i familiari

E' uscito di casa dicendo allo zio di andare a comprare le sigarette ma di lui si sono perse le tracce. Un18enne di Buonabitacolo, Antonio Alexander Pascuzzo, è scomparso nel nulla da venerdì scorso.

Il padre, non vedendolo rientrare a casa del parente, lo ha chiamato più volte al cellulare senza avere alcuna risposta. Da allora il telefonino risulta spento.

Lo zio avrebbe raccontato che poco prima di uscire dall'abitazione il giovanissimo avesse ricevuto una telefonata. Il ragazzo ha vissuto in Perù con la madre, era in Italia con il padre da giugno per stare con lui. Proprio il padre ha chiamato i carabinieri per denunciare quanto accaduto. Intanto le ricerche da parte delle forze dell'ordine sono attualmente in corso.

S.B.