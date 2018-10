Centra il 5 al Superenalotto: vinti 18mila euro Con il sei in palio 53,6 milioni di euro

Tripla vincita al SuperEnalotto in Campania: in tre centrano il 5 e portano a casa 18mila euro a testa. Le schedine vincenti, riporta Agipronews, sono state convalidate a Napoli (Tabacchi in via Diocleziano 2242), Avellino (Tabaccheria Cipolletta in via Pianodardine 61) e Giffoni Valle Piana (Salerno, Tabacchi in via Cellera 43).

Il 6 adesso mette in palio 53,6 milioni di euro, secondo Jackpot in palio più alto in Europa e diciottesimo nella storia del gioco. L’ultima sestina vincente è stata realizzata lo scorso 23 giugno con 51,3 milioni distribuiti in tutta Italia grazie a un sistema da 45 quote. In Campania il 6 manca dal 30 dicembre del 2014, con 18 milioni vinti a Castellamare di Stabia.

S.B.