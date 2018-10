Vinti oltre 200mila euro al Lotto in Costiera Amalfitana I fortunati giocatori hanno centrato 6 ambi, 4 terni e una quaterna

Si sbanca al Lotto in costiera amalfitana. Nel comune di Minori, in provincia di Salerno, ieri sera sono state realizzate “cinque vincite gemelle” da 50.596 euro ciascuna per un totale di 252.980 euro.

I fortunati giocatori hanno scelto la ruota di Napoli, centrando 6 Ambi, 4 Terni e 1 Quaterna riuscendo a vincere quindi su ben 11 sorti grazie ad una indovinata ripartizione delle giocate.

I numeri giocati sono stati: 21, 38, 78, 83 e 90.

S.B.I