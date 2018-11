La proposta: "Una pista ciclabile per via Benedetto Croce" L'idea lanciata da Roscia, di Forza Italia, dopo lo scontro in consiglio comunale sul doppio senso

"Il Comune di Salerno ha deciso che via Croce non potrà essere aperta al doppio senso di circolazione per mancanza di spazio alle autovetture.

Bene farebbe tuttavia ad aprire una pista ciclabile che richiede poco spazio ed eviterebbe ai ciclisti di essere obbligati, per poco più di cento metri chiusi al traffico in senso Vietri- Salerno, ad attraversare il pericoloso Viadotto Gatto quotidianamente utilizzato da auto e tir in zona porto". A lanciare la proposta è Antonio Roscia, dirigente provinciale di Forza Italia che interviene nel dibattito sulla viabilità contestata in uno degli snodi principali di Salerno.

Per Roscia "in questo modo, quantomeno, si favorirebbe l'uso sicuro ed ecologico della bicicletta inteso come mezzo di trasporto, sia ludico che lavorativo". L'idea arriva dopo che il consiglio comunale ha respinto - non senza polemiche e divisioni - la proposta (sostenuta anche da una petizione popolare che ha raccolto decine di adesioni nelle scorse settimane) di istituire il doppio senso di circolazione sulla strada che conduce al Viadotto Gatto e verso la Costiera Amalfiana.

Come sottolineato dall'assessore alla mobilità Mimmo De Maio, lo studio commissionato dal comune di Salerno ha evidenziato che gli svantaggi sono superiori agli eventuali benefici che deriverebbero dal doppio senso. Una posizione che ha trovato l'ostilità dei consiglieri di opposizione ma anche di alcuni rappresentanti della stessa maggioranza che hanno votato in disseso rispetto agli altri colleghi di governo. Ora, la proposta di Roscia con l'intento - se non si risolvere il nodo viabilità in una zona nevralgica di Salerno - quantomeno di andare incontro alle esigenze di chi non utilizza l'auto e, perché no, provare a stimolare l'utilizzo di mezzi di trasporto meno impattanti come la bicicletta.

Redazione Salerno