Interventi di manutenzione. Rubinetti a secco in città Ecco dove e quando

Per eseguire interventi di manutenzione straordinaria in città la Salerno Sistemi ha comunicato una serie di sospensioni idriche. Mercoledì sette novembre per lavori in via La Mennolella dalle ore 11 alle ore 15 sarà necessario sospendere l’erogazione idrica alle seguenti strade e traverse limitrofe: Via S. Calenda (solo civici nn.45-105/A-105/B-105/C-105/D-105/E), Via La Mennolella, Via Giovanni XXIII, Via De Fugaldo, Via Seripando – (civici di numerazione dispari superiori al n.27, e civici di numerazione pari superiori al n.14). Giovedì otto novembre dalle ore 11 alle ore 15, per eseguire interventi di manutenzione straordinaria in Via Zara civico 75, sarà necessario sospendere l’erogazione idrica in: Via Zara, Via Luigi Cacciatore, Via Giacinto Carucci, Via Andrea Torre, Via Vincenzo Pastore civici di numerazione pari.

Venerdì 9 novembre dalle ore 10 alle ore 14, invece, per eseguire interventi di manutenzione straordinaria in Via Gennaro Ferrara altezza civico 14, sarà necessario sospendere l’erogazione idrica alle seguenti strade e traverse limitrofe: Via Gennaro Ferrara, Via Fulgenzio D’ Allora Generale.

S.B.