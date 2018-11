Presentato in questura il nuovo dirigente della squadra mobile Il vice questore Marcello Castello ha 46 anni ed è originario di Siracusa

Questa mattina, presso la Questura di Salerno, il questore della Provincia di Salerno, Maurizio Ficarra, ha presentato ai cittadini, nel corso di una conferenza stampa, il Vice Questore della Polizia di Stato Marcello Castello, che ha assunto il ruolo di Dirigente della Squadra Mobile.

Proveniente dalla Questura di Modena, dove ha svolto la stessa funzione di Dirigente della Squadra Mobile, il Vice Questore Marcello Castello ha 46 anni ed è originario di Siracusa.

Laureato in Giurisprudenza e in Scienze Politiche, al suo primo incarico ha prestato servizio presso la Sezione Polizia Stradale di Sassari. Successivamente, ha diretto i Commissariati di Pubblica Sicurezza di Capo d’Orlando (ME) e di Avola (SR).

Tra i suoi numerosi incarichi, ha assunto la dirigenza del Nucleo Operativo di Protezione di Ancona per poi dirigere le Squadre Mobili di Avellino e Modena.

A decorrere da oggi sono stati disposti alcuni avvicendamenti tra i Dirigenti della Questura di Salerno.

Il Vice Questore della Polizia di Stato, Antonio Capaldo è stato trasferito dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sarno al Commissariato Sezionale di Torrione, quale Dirigente.

Il Vice Questore della Polizia di Stato, Immacolata Acconcia è stata trasferita dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Battipaglia al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cava de’ Tirreni

Il Vice Questore della Polizia di Stato, Marzia Morricone è stata trasferita dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cava de’ Tirreni al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sarno.

Il Vice Questore della Polizia di Stato, Lorena Antonia Cicciotti è stata trasferita dalla Questura al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Battipaglia.

S.B.