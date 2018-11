Luci d'Artista: oggi l'inaugurazione, diretta su OttoChannel Interviste, collegamenti dalle piazze per scoprire di più su questa 13esima edizione

Si inaugura oggi la 13esima edizione di Luci d'Artista, tra il Mare, il Mito e la Divina Costiera. Questo il tema della manifestazione. Appuntamento dunque questo pomeriggio alle 17, presso la villa comunale di Salerno, trasformata per l'occasione in un acquario gigante, alla presenza del Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca e del sindaco Vincenzo Napoli. OttoChannel, canale 696, seguirà in diretta la manifestazione con ospiti in studio e collegamenti dalle piazze, servizi e interviste.

Immediatamente dopo l'accensione, si terrà la la tradizionale passeggiata a piedi per ammirare le opere luminose del centro storico cittadino, a tema principalmente marino, fino a giungere in Piazza Flavio Gioia, dove sono stati istallati il tempio e il carro di Nettuno, tra le principali attrazioni di questa prima edizione curata dai francesi della Blachere Illumination.

Infine, una visita delle principali opere luminose della zona orientale, a piazza Caduti di Brescia, piazza Monsignor Grasso e piazza Gian Camillo Gloriosi. Il sindaco Napoli nelle ultime ore aveva risposto alle critiche mosse proprio dai residenti delle zone orientali Salerno, in alcuni rioni non sono state infatti istallate le luminarie. “Capita sempre che qualche zona abbia qualche difficoltà. Si fa quel che si può – ha precisato la fascia tricolore - invece di fare una spolverata un po’ dappertutto che non avrebbe significato, si fanno delle iniziative significative che raccolgono i grandi flussi di traffico. Questa è un’operazione di marketing territoriale che si svolge a livello nazionale e oltre, porta turisti da più parti d’Italia a Salerno e bisogna dare una risposta in questi termini. Non è una festa patronale ma un’iniziativa di marketing territoriale” ha concluso infine il sindaco Napoli.

Sara Botte