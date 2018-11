Luci d'artista: inaugurata la 13esima edizione Bagno di folla. Grande assente il governatore Vincenzo De Luca per motivi istituzionali

In migliaia i turisti e i salernitani che nel pomeriggio stanno prendendo parte all'inaugurazione della 13esima edizione di Luci d'Artista a Salerno, la prima curata dai francesi di Balchere Illumination. 15 i chilometri di luminarie che si snodano dal centro alla periferia.

Il mare, il Mito e la Divina Costiera, questo il tema scelto quest'anno. Gli sfusati amalfitani su Corso Vittorio Emanuele e la biga guidata da Nettuno in Piazza Flavio Gioia, gli animali Marini nella Villa Comunale.

“E' un'iniziativa che come ogni anno porta in città centinaia di migliaia di persone, sono certo che anche in questa edizione faremo un boom, ricordiamo – precisa il primo cittadino di Salerno Vincenzo Napoli che ha presenziato all'accensione – che si tratta di una grande intuizione del governatore Vincenzo De Luca.

Quando giro in tutta Italia in tanti conoscono Salerno che è ricordata per questa iniziativa invidiabile, davvero un'idea che si è rivelata un gran successo”.

“Un evento che coinvolge un'intera regione per il consigliere regionale Enzo Maraio – inconcepibili le polemiche per una manifestazione che porta tanti risvolti per il commercio. Ovviamente ci sono settori che ci guadagnano di più o meno, ma con questa kermesse Salerno si è candidata con Luci d'Artista ad avere una diversificazione turistica importante, un evento che riempe la regione. Effetti positivi che durano tutto l'anno, una realtà gradevole che non stanca mai. Tantissimi gli alberghi che beneficiano di Luci d'Artista, il ponte dell'Immacolata è già sold out, le polemiche – precisa Maraio - le lasciamo chi le fa, quest'anno ci siamo rinnovati ancora di più”.

Soddisfazione anche per Michele Strianese neo presidente della provincia “Un evento straordinario che avrà un gran risvolto su Salerno e sull'intera provincia, un grande attrattore turistico nazionale, regionale e internazionale”.

Sara Botte