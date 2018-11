Luci d’Artista, Strianese: "Uno spettacolo che crea turismo" Il neo presidente della provincia ha preso parte alla serata inaugurale dell'evento

Il Presidente della Provincia di Salerno, Michele Strianese, ha partecipato, insieme al Sindaco Vincenzo Napoli ed all'intera Amministrazione Comunale di Salerno, alla serata inaugurale delle Luci D' Artista 2018, evento che segna ormai da 13 anni le festività natalizie di tutti i salernitani e non solo.

“Uno spettacolo di luci, diventato ormai attrazione socio/culturale e di livello internazionale – dichiara il Presidente Strianese - che crea turismo, sviluppo e lavoro non solo a Salerno Città, ma in tutta la provincia di Salerno. Tanti visitatori colgono l'occasione per raggiungere la nostra città capoluogo anche d'inverno ed unitamente alle Luci d'Artista visitano anche le due bellissime costiere, le aree interne e le zone archeologiche di Paestum e Velia.

Una grande intuizione dell'ex Sindaco di Salerno ed attuale Presidente della Regione Campania onorevole Vincenzo De Luca, di cui noi salernitani dobbiamo essere fieri ed orgogliosi” ha precisato Strianese.

Tra il Mare, il Mito e la Divina Costiera questo il tema scelto per questa 13esima edizione della kermesse, la prima curata dai francesi della Blachere Illumination. Fino al 20 gennaio le opere luminose saranno visitabili in città. 15 km di installazioni dal centro alle zone orientali. Dall'acquario della Villa Comunale, agli sfusati amalfitani e i cuori su Corso Vittorio Emanuele, al tempio con il carro di Piazza Flavio Gioia, fino a piazza Caduti di Brescia, piazza Monsignor Grasso e piazza Gian Camillo Gloriosi, tra favole e orsetti.

Sara Botte