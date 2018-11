Lavori di manutenzione: rubinetti a secco Sospensioni idriche. Ecco dove e quando

La Salerno Sistemi Spa comunica che al fine di eseguire interventi di manutenzione straordinaria in Via Lungomare Marconi incrocio via Giuseppe Centola, si rende necessario sospendere l’erogazione idrica dalle ore 9.00 alle ore 15.00 di Lunedì 19.11.2018, alle seguenti strade e traverse limitrofe:

Via Giuseppe Centola da incrocio con via Giulio Ruggi ad incrocio con via Lungomare Marconi

Via Lungomare Marconi civici n. 3 – 17 – 20 – 40 – 42.

S.B.