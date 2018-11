Maltempo: scuole chiuse nel salernitano Emanata allerta meteo arancione dalla Protezione Civile

Scuole chiuse nel salernitano a causa del maltempo. In seguita all'allerta meteo arancione emessa dalla Protezione Civile della Campania le amministrazioni comunali di diversi centri hanno emanato le ordinanze di chiusura degli istituti scolastici di ogni ordine e grado. La campanella non suonerà domani a Sarno, a deciderlo il sindaco Giuseppe Canfora. Con lui anche Giorgi Marchese e Cosimo Ferraioli, primi cittadini di Siano e Angri.

Scuole chiuse a Scafati, secondo la decisione della Commissione prefettizia guidata da Giorgio Manari. Anche a Cava de’ Tirreni il sindaco Vincenzo Servalli ha deciso per la chiusura degli istituti scolastici.

«A seguito del bollettino meteo della Protezione Civile regionale, che ha segnalato lo stato di allerta meteo codice arancione per rischio idrogeologico e idraulico dalle ore 17.00 di oggi fino alle ore 17.00 di domani martedì 20 novembre, il Sindaco Vincenzo Servalli, dopo aver convocato il Coc (Centro Operativo Comunale), ha emesso ordinanza di chiusura di tutte le scuole cittadine di ogni ordine e grado per domani 20 novembre» si legge in una nota dell'ente.

Anche a Napoli il sindaco Luigi De Magistris ha emesso il provvedimento per le scuole chiuse domani 20 novembre dopo i disagi e gli incidenti dell'ultima ondata di maltempo del 29 ottobre scorso. Per la zona 1 che comprende la città di Napoli l'allerta è di codice arancione. Il Comune invita la cittadinanza a limitare la mobilità ai soli spostamenti strettamente necessari.

Sara Botte