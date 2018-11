Pioggia e vento: abbattuto semaforo nella notte Il maltempo causa danni in provincia

Pioggia e vento forte si sono abbattuti sul salernitano questa notte, creando diversi danni, in particolra modo nell'agro nocerino. A Nocera Superiore poco dopo le ventidue, all'incrocio tra la Statale 18 e il Corso Giacomo Matteotti, un semaforo è caduto a causa delle imponenti raffiche.

L'impianto nel cadere al suolo ha sfiorato alcuni pedoni che avevano appena attraversato la strada. Pericolo scampato per poco anche per un'autovettura di passaggio. Intanto in via San Clemente si sono distaccati dei pannelli di copertura della facciata di un edificio, fortunatamente non si sono registrati feriti. Intanto in via precauzionale scuole chiuse oggi sia a Nocera Superiore che Inferiore.

I provvedimenti sono stati adottati nella giornata di ieri dai primi cittadini di diversi comuni del salernitano, niente lezioni ad Angri, Sarno, Siano, San Valentino Torio, Scafati, Cava de’ Tirreni, Roccapiemonte e Castel San Giorgio, anche se in mattinata il maltempo è in uno stato di tregua.

L’allerta meteo di criticità arancione era scattata ieri pomeriggio, ed era prevista per ventiquattro ore, a diramarla la protezione civile della regione Campania.

Nessun allarme particolare invece a Salerno città, dove questa notte si è abbattuto un intenso temporale. Oggi scuole regolarmente aperte. Tenuti sotto controllo i sottopassi per il rischio allagamento. Nelle vicinanze sono state poste delle barriere da utilizzare nel caso di pericolo per evitare l'accesso delle automobili e possibili incidenti. Rafforzati anche i controlli anche nelle zone collinari della città, per scongiurare il pericolo di smottamenti.

Sara Botte