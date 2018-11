VIDEO|Spaventosa tromba marina in città Uno spettacolo impressionante. Ribaltati i container del porto. Ingenti danni

Spaventosa tromba marina nei pressi del Porto Commerciale di Salerno nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 14.

Il particolare evento atmosferico si è formato nei pressi di Vietri sul Mare per poi spostarsi davanti agli edifici di Via Ligea. Non ha mai toccato terra e dunque pare non abbia causato danneggiamenti in città, anche se le violente raffiche non hanno risparmiato il porto commerciale. Alcuni lavoratori non accorgendosi di quanto stava accadendo sarebbero rimasti feriti. Soccorsi sul posto dai sanitari le loro condizioni non sarebbero gravi.

L’eccezionale evento naturale ha comportato – fanno sapere dalla capitaneria di Porto - la caduta in banchina di una ventina di container depositati all’interno delle aree operative autorizzate, altri tre (contenenti tubi metallici) sono finiti in acqua, senza causare danni a persone né inquinamenti marini. Sono in corso le operazioni di recupero dei tre contenitori caduti all’interno del bacino centrale del porto che si concluderanno entro la mattinata di domani.

Una nave che si trovava agli ormeggi ha rotto i cavi senza tuttavia registrare gravi danni né eccessivi ritardi rispetto alla partenza programmata.

Alcuni trailer telonati presenti in banchina sono stati spostati e danneggiati dall’intensità del vento.

Immediata la risposta di tutti gli operatori portuali (imprese, piloti, rimorchiatori, ormeggiatori, ecc.) che hanno coadiuvato l’Autorità Marittima nel far fronte alla situazione generale in porto a pochi minuti dall’evento. Sospese le attività commerciali in corso al momento della tromba marina, per accertare dapprima i danni registrati dalle navi e dalle strutture portuali. In seguito tutte le operazioni sono regolarmente riprese.

Il vortice è stato avvistato in diversi quartieri della città, scatenando comunque la curiosità di molti che hanno scattato foto e girato video che imperversano sul web.

Intanto la Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un allerta meteo giallo valido dalle 17 di oggi fino alle 5 di domani mattina. Si prevedono ancora, infatti, “Precipitazioni sparse con locali rovesci o temporali, occasionalmente di moderata intensità. Venti localmente forti occidentali con possibili raffiche nei temporali. Mare temporaneamente agitato”.

Il forte vento che sta sferzando il salernitano da ieri ha comunque creato diversi danni a Salerno.

Questa notte ha spezzato un albero in via Silvio Baratta, un ramo di grandi dimensioni è finito sulla carreggiata, fortunatamente senza provocare danni o ferire nessuno. Molti rami e detriti si sono riversati in strada lungo le arterie dell’area del Monte Stella, sulla Sp15 tra Omignano e Stella Cilento. Sulla Sp12, Ottati – Castelcivita, le forti piogge hanno causato il crollo di pietre sulla carreggiata.

Tanti poi gli allagamenti ad Albanella, in particolare in località contrada di Bosco Camerine. Danni anche nell'agro nocerino, a Nocera Superiore dove un semaforo è stato divelto dalle forti raffiche di vento. Scoperchiata anche la copertura di un palazzo.

A causa della forte pioggia delle ultime ore grandi disagi anche nel Vallo di Diano. Evacuate alcune abitazioni e disagi per un intero quartiere a Sala Consilina a causa dell'esondazione di un torrente che arriva nel Tanagro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la protezione civile.

Sara Botte