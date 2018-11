Assemblea nazionale dei Presidenti delle Province d’Italia Strianese: “Chiediamo più autonomia e sostegno economico”

Il Presidente della Provincia, Michele Strianese, ha partecipato a Roma all'Assemblea Nazionale dei Presidenti delle Province d’Italia.

“L'UPI, cioè Unione delle Province d'Italia – afferma il Presidente Strianese - è l'Associazione che riunisce le 76 Province Italiane con lo scopo di far sentire la propria voce nei confronti delle Regioni e soprattutto del Governo Nazionale.

Chiediamo più autonomia e sostegno economico per assicurare i servizi ai cittadini. Deliberate le richieste e le indicazioni da proporre al Governo per la Legge di Stabilità 2019, a partire dai fondi per strade e le scuole passando a quelli per l'ambiente e la pianificazione e lo sviluppo del territorio di area vasta. Siamo tra le Province più popolose ed estese d'Italia, ma anche tra le piu' belle e quindi il nostro impegno non dovrà mai mancare” ha concluso Strianese.

S.B.