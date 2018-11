Torna la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare Ecco i punti di raccolta in città

Sabato 24 novembre si terrà in tutta Italia la ventiduesima edizione della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare (GNCA), promossa dalla Fondazione Banco Alimentare. In oltre 13.000 supermercati, 145.000 volontari inviteranno a donare alimenti a lunga conservazione, che nei mesi successivi verranno distribuiti a 8.042 strutture caritative (mense per i poveri, comunità per minori, banchi di solidarietà, centri d’accoglienza, ecc.) che aiutano più di 1.580.000 persone bisognose in Italia, di cui quasi 140.000 bambini.

Anche a Salerno ci sarà la possibilità di fare la spesa e donarla ai volontari che saranno presenti dinanzi ad alcuni supermercati cittadini. Il raccolto andrà a integrare le riserve del Banco Alimentare che in seguito si occuperà di ridistribuire il necessario presso le strutture operanti sul territorio.

I supermercati interessati alla raccolta che si effettuerà sabato dalle ore 8,00 alle ore 20,00, a Salerno città sono: SOLE 365 di via Costantino L'Africano; SIGMA di via Rocco Cocchia; SISA via Padula.

Sarà possibile donare alimenti per l’infanzia – tonno in scatola – riso – olio – legumi – sughi e pelati – biscotti.

Presente ormai da ventidue anni la giornata nazionale della Colletta Alimentare è l'evento di solidarietà più partecipato d'Italia. Sono centinaia di migliaia le persone che si sono messe a disposizione in tutto lo stivale in questo periodo per aiutare le persone più bisognose.

Nel 2017 si è toccato il numero più alto dal 2005 di individui in povertà assoluta, oltre cinque milioni secondo Istat, tutti, donando in questo semplice modo possono tendere la mano a chi ne ha più bisogno con un gesto semplice ma che può cambiare le cose.

Sara Botte