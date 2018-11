Cambia ginecologo a pochi giorni dal parto, salva la sua bimba “Un miracolo compiuto dal personale dell’ospedale Ruggi di Salerno”

Rischia di perdere la bimba che porta in grembo, ma decide di cambiare ginecologo a tre giorni dal parto e dà alla luce la splendida Desirée Maria.

Arriva un’altra storia a lieto fine dall’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno dove Annalisa Vitulano, 33enne di Nocera Inferiore, è diventata madre al termine di nove mesi molto concitati. “Ho rischiato di perdere la piccola per un’errata gestione della gravidanza da parte del mio primo ginecologo”, ha detto.

“Ci siamo trovati a 39 settimane in una situazione davvero molto complicata”. Il quadro clinico della 33enne nocerina, infatti, si è presentato subito critico agli occhi di Mario Polichetti, il ginecologo dell’ospedale di via San Leonardo avvertiti a 72 ore di distanza dal parto. “Gli ultimi esami davano tutti esito negativo e per questo, dopo un consulto con i miei familiari, abbiamo chiesto aiuto al dottore Polichetti”, ha detto la Vitulano.

“Appena ho parlato con lui al telefono aveva già capito di cosa si trattava e non ha perso tempo”.

Così la piccola Desirée Maria oggi è la gioia di mamma Annalisa e del papà 37enne Antonio Iennaco. “Nessuno si sarebbe preso una responsabilità così grande, ma il dottore Polichetti ha compiuto un miracolo insieme a tutto il personale dell’ospedale di Salerno. Se non ci fosse stato lui ora non so come sarebbe finita. Dal “Ruggi” ho ricevuto una prova di eccellenza senza confini e non smetterò mai di dire grazie a chi mi ha fatto diventare madre. Oggi mia figlia è una bambina sana”.

S.B.