VIDEO|Mareggiata a Salerno: le onde si abbattono sul Lungomare Paura anche in Costiera mentre prosegue l'allerta meteo

Forte mareggiata a Salerno, onde alte e mare mosso su tutto il Lungomare cittadino. Intanto l’allerta meteo è stata prorogata ieri per le prossime ore. Brusco anche il calo delle temperature in città. Ieri l'avviso della Protezione Civile, che ha preannunciato una criticità idrogeologica di colore Giallo valevole a partire dalle 20 di lunedì e fino alla stessa ora di oggi sull'intero territorio regionale.

In particolare, - fanno sapere dalla Protezione Civile - si prevedono ancora precipitazioni diffuse con rovesci o temporali anche di moderata intensità. Anche i venti saranno forti con possibili raffiche nei temporali e tenderanno ad attenuarsi dal pomeriggio di oggi, martedì 27 novembre.

Possibili mareggiate lungo le coste esposte. La protezione civile raccomanda alle autorità competenti di porre in essere le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni previsti sia in ordine al rischio idrogeologico che a quello derivante dalle sollecitazioni del vento. Preoccupante la situazione anche in costiera amalfitana dove le onde hanno invaso il porto di Maiori.

Transennati per motivi di sicurezza i pontili. Già in passato le coste della Divina sono state colpite da fenomeni simili, quindi l'attenzione è alta.

Una donna di Belluno lo scorso anno venne travolta e risucchiata da un'onda a Praiano, morendo in mare. La 55enne finì in acqua mentre percorreva con il marito e un'altra coppia la suggestiva passeggiata del borgo.

Sara Botte