Lavori di manutenzione straordinaria: rubinetti a secco Ecco dove sarà sospesa l'erogazione idrica

La Salerno Sistemi Spa comunica che, per eseguire interventi di manutenzione straordinaria in Via Fabrizio Pinto altezza del civico n° 32, sarò necessario sospendere l’erogazione idrica giovedì 29 novembre dalle ore 9 alle ore 15, alle seguenti strade e traverse limitrofe:

Via Fabrizio Pinto da Via Carmine ad incrocio con Via Vincenzo Pierro, Traversa Giovanni De Fenza.

S.B.