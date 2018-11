Tutto pronto in città per l'inaugurazione dell'Albero Un simbolo della manifestazione Luci d'Artista

Sono quasi terminate le operazioni di montaggio del grande albero di Natale di piazza Portanova pronto ad arricchire la manifestazione Luci d'Artista.

Tra le novità di quest'anno l'apertura centrale della struttura che permetterà alle persone di attraversarlo e la “S” disegnata da Vignelli a fare da puntale. Montaggio in tempi record per l'istallazione natalizia più importante che risplenderà dal 1° dicembre. Bianco con delle applicazioni dorate, questi i colori scelti anche se in un primo momento si era parlato di un albero multicolor, indiscrezioni che si sono rivelate poi non vere.

La ‘S’ di Salerno, già apparsa sulla ruota panoramica di piazza della Concordia per il primo anno sarà così presente anche sull'albero, campeggiando dall'alto della struttura su tutto il corso cittadino.

Tutto pronto dunque per la sua inaugurazione alla presenza della madrina, la bella attrice Cristiana Capotondi, del Governatore della Campania Vincenzo De Luca e del sindaco Vincenzo Napoli. C'è attesa per l'evento mentre in città da giorni i residenti si dividono tra ironie e commenti sui social. In molti non hanno apprezzato la fattura non proprio tradizionale dell'albero, paragonato ad un cono, o ad un un tepee indiano.

Un'istallazione simile si trova già in una città spagnola. Nonostante le critiche sicuramente come ogni anno il grande albero saprà catturare l'attenzione di cittadini e visitatori pronti a scattarsi foto e selfie.

Sara Botte