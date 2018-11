Attività e promozione della Salute: Asl presenta catalogo All'evento ha partecipato il presidente Strianese

E' stato presentato a palazzo Sant'Agostino, nel Salone Bottiglieri, il Catalogo delle Attività di Educazione e Promozione della Salute che la ASL Salerno ha programmato per l’anno 2018-2019. Ha portato i saluti istituzionali il presidente della provincia, Michele Strianese, con lui erano presenti, in rappresentanza della ASL Salerno, la Responsabile UOSD Promozione della Salute ASL Salerno, Rosamaria Zampetti, il direttore Dipartimento di Prevenzione, Domenico della Porta, il Commissario straordinario, Mario Iervolino, il Sub Commissario Sanitario, Vincenzo D’Amato. "Ho partecipato molto volentieri a questa iniziativa - dichiara il Presidente Strianese – organizzata dalla Asl Salerno, che vede l’adesione di istituti scolastici e terzo settore. Rientra nelle azioni di sinergia fra le istituzioni del territorio per attivare programmazioni integrate di promozione della salute verso le nuove generazioni”, ha concluso il presidente della provincia.

S.B.