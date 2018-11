Sicurezza nelle scuole: al via i lavori Ad Angri, Castel San Giorgio, Nocera Superiore e Inferiore, Roccapiemonte, Salerno, Sarno, Scafati

Prosegue l’attività di messa in sicurezza degli edifici scolastici del territorio provinciale.

Con decreto del Presidente n. 132 del 23 novembre 2018 la Provincia di Salerno, su proposta del settore Patrimonio e Edilizia Scolastica diretto da Angelo Michele Lizio, approva il progetto esecutivo cantierabile relativo ai lavori per l’aumento dei livelli di sicurezza degli edifici scolastici ricadenti nell’Area Nord, quindi nei comuni di Angri, Castel San Giorgio, Nocera Superiore, Nocera Inferiore, Roccapiemonte, Salerno, Sarno, Scafati, Siano.

Il tutto grazie all’utilizzo economie sul mutuo Posizione n. 4399711/2003 con richiesta diverso utilizzo alla Cassa DD e PP con ammortamento a carico della Regione Campania.

Il progetto esecutivo riguarda per sommi capi i seguenti interventi:

- verifica e integrazione di alcune parti dell’intonaco interno e esterno

- revisione, riparazione e sostituzione di infissi interni ed esterni

- tinteggiature

- verifiche sugli impianti

- verifiche sulle coperture

- verifiche e risanamento delle strutture in c.a.

L’importo complessivo dei lavori è di 400mila euro.

“La sicurezza degli edifici scolastici - dichiara il Presidente Strianese - è strettamente legata a quella dei suoi utilizzatori, studenti, insegnanti, personale non docente, famiglie, per noi quindi è elemento prioritario nell’attività dell’Ente Provincia. È urgente provvedere all’adeguamento normativo degli immobili, anche a seguito delle numerose segnalazioni e richieste da parte dei dirigenti scolastici relativamente a interventi di messa in sicurezza e di attestazioni circa lo stato di “salute” degli edifici scolastici. Abbiamo deciso quindi di utilizzare le economie dei mutui il cui ammortamento è posto a carico della Regione Campania, con interventi che vanno a coprire tutto il nostro territorio provinciale”.

Sara Botte