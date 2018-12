Salerno, ecco l'albero di luce: migliaia di turisti in città De Luca: "Questa è città dell'accoglienza, vogliamo essere all'altezza delle aspettative"

Una città presa d’assalto, una corsa al selfie che ha scatenato una vera e propria calca: Salerno ha fatto registrare il pienone in occasione dell’accensione dell’albero di Natale di Piazza Portanova.

Spazzate via le polemiche dei giorni scorsi, l’accensione delle 280mila luce a led (e dunque a risparmio energetico) ha diradato ogni dubbio. Commenti entusiasti sia dei turisti sia dello stesso governatore Vincenzo De Luca che alla fine ha presenziato all’evento.

Con lui, insieme al sindaco Enzo Napoli e agli amministratori del Comune, a fare da testimonial non c’era l’annunciata Cristiana Capotondi, ma i piccoli ospiti dell’istituto “Smaldone” di Salerno. I ragazzini sordomuti e in alcuni casi anche ciechi, assistiti dalle suore hanno potuto avere un posto in prima fila nel conto alla rovescia che ha preceduto l’accensione.

“Salerno è città dell’accoglienza. Ho visto sindaci del Trentino Alto Adige, famiglie marchigiane, visitatori provenienti da ogni provincia campania. Insomma, un evento nazionale – le parole del governatore – che fa di Salerno una meta atipica delle vacanze natalizie, con una città di mare che fa registrare il maggior afflusso di turisti durante l’inverno. Ma stiamo lavorando per allungare ancora di più la stagione. Speriamo di essere all’altezza della fiducia che i turisti ci hanno accordato venendo qui a Salerno”.

De Luca ha poi scherzato con i giornalisti: “L’ho fatta togliere io la “S” in cima all’albero. E dai, siamo a Natale...è giusto avere simboli tradizionali”, ha aggiunto. Senza rinunciare a qualche stoccata: “A me piacciono i fiori, qui ce ne sono pochi e allora ho rimediato facendoli mettere al rione Sanità a Napoli...”, le parole del governatore, che poi si è concesso un bagno di folla tra le luci. La carovana istituzionale si è poi spostata nella zona occidentale, con l'inaugurazione del villaggio di babbo natale dedicato ai più piccoli, nei pressi del Parco Pinocchio.

Giovanbattista Lanzilli