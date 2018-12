Antincendio a scuole, ecco l'elenco completo degli istituti La Provincia ha approvato la lista degli istituti che potranno ottenere i fondi regionali

Si spera in buone notizie per gli istituti scolastici salernitani. La Provincia di Salerno ha dato il via libera ai progetti di fattibilità tecnica ed economica di messa a norma antincendio, con la candidatura all'avviso pubblico della Regione Campania per la graduatoria relativa alla concessione dei contributi per la sicurezza delle strutture educative. “"L’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici - le parole del presidente Michele Strianese - è strettamente legata alla messa in sicurezza dei suoi utilizzatori, studenti, insegnanti, personale non docente, famiglie, per cui per noi è elemento prioritario nell’attività dell’Ente Provincia. È urgente provvedere all’adeguamento normativo degli immobili, anche a seguito delle numerose segnalazioni e richieste da parte dei dirigenti scolastici relativamente a interventi di messa in sicurezza e di attestazioni circa lo stato di “salute” degli edifici scolastici. Abbiamo deciso quindi di partecipare all’avviso pubblico della Regione Campania, con interventi che vanno a coprire tutto il nostro territorio provinciale".

Questo l'elenco completo degli istituti scolastici interessati che potranno sperare di ottenere i fondi necessari:

Liceo Scientifico Statale “Gallotta” di Eboli

Liceo Scientifico Statale “G. Da Procida” di Salerno - sede centrale

Liceo Scientifico Statale “G. Da Procida” di Salerno - succursale in via Urbano II

Istituto Professionale “F. Trani” di Salerno - sede centrale

Istituto Professionale “F. Trani” di Salerno - succursale in via Urbano II

IPSSEOA “Virtuoso” di Salerno

IPSSEOA “Virtuoso” di Salerno succursale in via Pertini

IIS “Galilei-Di Palo” di Salerno

ITIS “Focaccia” di Salerno

ITIS “Focaccia” di Salerno – succursale di via Pio XI

ITIS “Focaccia” di Salerno – succursale di via Monticelli alto

IPAA ProfAgri di Salerno

IIS “Vico-De Vivo” di Agropoli

IIS “Confalonieri” di Campagna

Liceo Statale “Alfano I” di Salerno

Liceo Statale “Parmenide” di Vallo della Lucania

IIS “Perito-Levi” via Pescara di Eboli

Liceo Scientifico “Da Vinci” di Vallo della Lucania

Liceo Statale “P. V. Marone” di Mercato San Severino - succursale ex tribunale in via Mercato

Liceo Statale “P. V. Marone” di Mercato San Severino - succursale località Pandola

Liceo Scientifico di Padula

ITC “Sacco” di Sant’Arsenio

IIS “P. Leto” di Teggiano

IIS “P. Leto” di Teggiano - succursale

IPSSEOA “Sacco” di Sant’Arsenio

Liceo Scientifico Statale “Genoino” di Cava dè Tirreni

IIS “della Corte” di Cava de’ Tirreni

Liceo Statale “Perito-Levi” di Eboli

Liceo Statale “Medi” di Battipaglia

IIS “Piranesi” sez. associata di Capaccio

Liceo Statale “T. L. Caro” di Sarno - succursale località Episcopio

IIS “Gatta” di Sala Consilina

IPSS di Sarno - succursale località Lavorate

IIS “De Petrinis” di Sala Consilina

Liceo Scientifico “Rescigno” di Roccapiemonte

IIS “Filangieri” di Siano – sez. associata

ProfAgri di Castel San Giorgio - sez. associata

ProfAgri di Angri - sez. associata

IIS “Fortunato” Angri

Liceo Statale “La Mura” di Angri

IIS “Pacinotti” di Scafati

Liceo Statale “Caccioppoli di Scafati

Liceo Scientifico Statale “N. Sensale” di Nocera Inferiore

Istituto via de Curtis di Nocera Inferiore

IPSSEOA “Rea” di Nocera Inferiore

ITC “Pucci” di Nocera Inferiore

ITIS “Marconi” di Nocera Inferiore

Liceo Classico “G. B. Vico” di Nocera Inferiore

IIS “Cuomo-Milone” di Nocera Inferiore

Liceo Statale “Galizia” di Nocera Inferiore

Liceo Statale “Galizia” sez. Associata di Nocera Superiore

Liceo Classico “Cicerone” di Sala Consilina

Liceo Scientifico Statale “Mangino” di Pagani

IPSSEOA “Ancel Keys” di Castelnuovo Cilento

IIS “ASSTEASS” di Buccino

IIS “Corbino” di Contursi terme

Liceo Statale “Gatto” sez. associata di via Pio XI di Agropoli

Liceo Statale “De Sanctis” di Salerno

IIS “Santa Caterina-Amendola” di Salerno

IIS “Genovesi-Da Vinci” di Salerno

Liceo Statale “Regina Margherita” di Salerno

Liceo Scientifico Statale “F. Severi” di Salerno

Liceo Classico “T. Tasso” di Salerno

