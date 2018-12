"Fondi a Verdi e Luci d'artista? 5 Stelle nemici di Salerno" Dopo le accuse dei consiglieri regionali grillini, la durissima replica del sindaco

Una durissima replica alle accuse mosse ieri dai consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle Cammarano e Viglione. Il sindaco di Salerno Enzo Napoli risponde a muso duro dopo le contestazioni dei due esponenti pentastellati sulle risorse assegnate dalla Regione alla città del presidente De Luca in materia culturale relative al 2019.

"Cammarano e Viglione sono contro Salerno. Essi contestano, in modo infondato e strumentale, l'assegnazione di contributi al Comune di Salerno per il Teatro Verdi e Luci d'Artista. Non è una novità. Dal M5S arrivano solo attacchi denigratori verso le attività che a Salerno producono prestigio, attrazione, economia, lavoro". La fascia tricolore rincara la dose: "Un tentativo meschino, che ovviamente è destinato miseramente a fallire, di creare difficoltà e distruggere due eccellenze della nostra comunità delle quali tutti i veri salernitani giustamente sono orgogliosi".

Fra le contestazioni mosse ieri dai due esponenti di Palazzo Santa Lucia anche la gestione delle risorse per le Luci d'artista, con la pioggia di milioni destinati alla città per le precedenti edizioni gestite dalla Iren di Torino: "Quest'anno la stessa società cura le installazioni a Torino, ed il comune incassa invece che spendere soldi", avevano fatto notare Cammarano e Viglione.

Nel mirino del primo cittadino quello che viene definito "un disco rotto quello del M5S, una triste cantilena che non produce effetto alcuno se non la perdita di qualche minuto di tempo e lavoro preziosi per ricordare, per l'ennesima volta, che la ripartizione delle risorse per eventi e spettacoli è gestita in modo rigoroso, trasparente, efficace dalla Regione Campania guidata dal Presidente De Luca tenendo ben presenti - in modo finalmente equo - le esigenze dei singoli territori e la rilevanza degli eventi e delle programmazioni culturali. Ci meraviglia che i rappresentanti locali del M5S tacciano sull'argomento. Salerno e i salernitani - la certezza del sindaco Napoli - continuano sempre ad andare avanti nonostante le noiose litanie dei suoi nemici".

