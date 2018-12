Salerno, sospensione idrica al quartiere Irno Rubinetti a secco lunedì per alcuni lavori di manutenzione

Salerno Sistemi Spa comunica che, per eseguire interventi di manutenzione straordinaria in Via Luigi Guercio (angolo con Via Pietro Capasso), sarà necessario sospendere l’erogazione idrica lunedì 10 dicembre dalle ore 9 alle ore 15 in queste strade:

- Via Luigi Guercio da incrocio con Via Pietro Capasso ad incrocio con Via Silvio Baratta

- Via Matteo Greco

- Via Pietro Capasso

- Via Arcangelo Rotunno

Redazione Salerno