FOTO | Torna la magia dei presepi di sabbia: l'anteprima Il tema scelto quest'anno è la scuola medica salernitana: protagonisti 4 artisti da tutto il mondo

E' uno degli appuntamenti più attesi dellew Luci d'artista, capace di affascinare i bambini ma anche i più grandi. Sono i presepi di sabbia, che dall'8 dicembre al 14 gennaio saranno in mostra in una nuova location, il sottopiazza della Concordia a Salerno. Al lavoro quattro artisti di fama internazionale: Ferenc Monostori (Ungheria), Aaron Ojeda (Spagna), Laura Scavuzzo (Italia) e Aleksei Rybac (Russia): scultori che da qualche giorno animano la tendostruttura allestita, tra scalpelli e getti d'acqua. Il tema scelto quest'anno è la scuola medica salernitana: un'occasione per coniugare la natività di Cristo con l'antica storia di Salerno.

Gli artisti forniranno un’interpretazione personale al tema scelto, omaggio a Salerno e ai suoi mitici personaggi (come Matteo Silvatico, mago Barliario) e alla gloriosa istituzione medica medievale, con tutti i suoi protagonisti sospesi tra storia e leggenda (come gli stessi padri fondatori: il greco Pontus, il latino Salernus, l’ebreo Helinus e l’arabo Abdela) e, in un clima di festa legata alla nascita di Cristo, si ritroverà la figura a Trotula De Ruggiero: la prima donna medico dell’occidente che dedicò la maggior parte del suo operato ad aiutare ed accompagnare altre donne nel momento delicato del parto.

Quest’anno, quindi, la mostra abbandona le tematiche legate all’attualità (immigrazione e ambiente i temi delle passate edizioni) per dedicarsi ad un periodo storico preciso: il Medioevo, dove risiede l’anima di Salerno. Lasciandosi ispirare dal periodo scelto, gli scultori guarderanno ai grandi artisti medievali, primo tra tutti Giotto padre della prospettiva e artista dei sentimenti. Il risultato sarà una rivisitazione della matrice medievale in chiave contemporanea.

“Dato l’affetto che la città di Salerno ha sempre dimostrato alla particolare realtà artistica che proponiamo, volevamo fare qualcosa che fosse dedicato ai salernitani. E cos’altro se non la Scuola medica Salernitana? Abbiamo chiesto agli scultori, prima di mettere mano al processo creativo vero e proprio, di studiarsi la città, la sua interessante storia. Abbiamo chiesto loro di girare per il suo centro storico per carpirne la sostanza di quel glorioso periodo storico. Quello che verrà fuori, vi stupirà”: così Domenico Spena, direttore artistico e ideatore dell’evento.

Tra le novità di quest’anno la sensibilità di una donna che incontrerà la fragilità della sabbia. Per la prima volta ad artisti uomini si affiancherà la spatola rosa di Laura Scavuzzo, una scultrice siciliana dal talento riconosciuto a livello mondiale. Altra novità il workshop dedicato agli studenti con la parentesi formativa e creativa che vedrà una giornata dedicata ai giovani talenti salernitani, con gli studenti del Liceo Artistico Sabatini-Menna.

GbL