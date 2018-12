Salerno, torna la maestosa ruota panoramica: ecco come sarà L'attrazione alta 55 metri con 36 cabine è pronta per essere inaugurata

Una maestosa ruota turistica alta 55 metri per una visuale completa di Salerno nel periodo Luci d’Artista e non solo, suscitando quella sensazione di suggestione e abbandono al sentimento con il conseguente distacco dalla realtà. Dotata di 36 cabine confortevoli, con seduta in pelle, sicure e rispettose della normativa per l’accoglienza di persone con disabilità, la ruota, completamente laccata in bianco e perfettamente integrata nell’ambiente urbano, possiede quel “quid” in grado di arricchire lo skyline della città, permettendo di scattare foto e avere un ricordo memorabile per tutti i turisti che accorrono per vivere questa fantastica esperienza. E' la promessa che fa la Confesercenti di Salerno in vista dell'inaugurazione - in programma venerdì alle 17:30 in Piazza della Concordia - della ruota panoramica.

"Questa è "City Eye", la ruota turistica proposta per il secondo anno dalla "Tulimieri s.a.s.". Un'attrazione del tutto made in Italy, a cominciare dal costruttore, fino alla proprietà. Sulla ruota è presente una cabina vip arredata con legno in noce, sedili in pelle, televisore, frigo bar. Inoltre tutte le cabine sono collegate ad un sistema di filo diffusione audio. Per il primo giro inaugurale saranno presenti il sindaco Enzo Napoli, l'assessore al commercio Dario Loffredo, il presidente provinciale della Confesercenti, Raffaele Esposito, l’intera giunta provinciale Confesercenti e il presidente provinciale dell’Anva Aniello Ciro Pietrofesa.

"Grande entusiasmo da parte di tutti che aspettano di vivere una serata diversa - spiega lo stesso Pietrofesa -, attraverso un evento che sarà sicuramente un punto d’incontro per sottolineare la valenza della propria proposta turistico culturale e della reale fattibilità delle proprie possibilità, che potranno, in questo modo, oltrepassare i confini regionali". Ad arricchire l’evento, sarà di scena uno spettacolo proposto dal gruppo “Opera Circus Animation”. Il tema dell’animazione si baserà su “Lo Schiaccianoci”, un momento magico tra sogno e realtà con la musica proposta dalla violinista Sonia Lettieri.

Redazione Salerno