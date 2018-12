Ancona, strage in discoteca: Salerno spegne le Luci d'artista La decisione del sindaco: per cinque minuti al buio anche l'albero di Natale

Una tragedia immane che ha sconvolto non solo le Marche ma tutto il Paese. La stragfe notturna nella discoteca nei pressi di Ancona non ha lasciato indifferente il Comune di Salerno, che ha espresso "profondo cordoglio per le vittime".

Il sindaco Vincenzo Napoli ha disposto, in segno di lutto, lo spegnimento per 5 minuti alle ore 18 di oggi, sabato 8 dicembre, della Luci d’Artista in piazza Flavio Gioia e dell’Albero di Natale in Piazza Portanova.

"In queste ore di turbamento unanime per quanto accaduto si rinnovi l’impegno personale e collettivo affinché mai più simili tragedie abbiano a verificarsi in momenti destinati allo svago ed al divertimento", il dolore manifestato dalla fascia tricolore del capoluogo.

GbL