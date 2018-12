A Cosenza ricordato il sacrificio e i sogni di Angelo Vassallo “5 Giorni di Musica contro le mafie”

Dopo l’inedita anteprima del 10 dicembre con il magistrato Gratteri e il giornalista Badolati per oltre 700 studenti all’Auditorium Guarasci, ha preso il via ufficialmente la “5 Giorni di Musica contro le mafie”, 3^ edizione della manifestazione ricca di appuntamenti musicali e incontri culturali dedicati all’impegno sociale e alla memoria, nel centro storico di Cosenza dall’11 al 15 dicembre.

Il Museo delle Arti e dei Mestieri ha accolto la presentazione del progetto editoriale multimediale “Il Sogno di Angelo - Angelo Vassallo, una storia vera”, ridando voce al “Sindaco pescatore” di Pollica (Sa), ucciso nel 2010 in un attentato di sospetta matrice camorrista. La conversazione con il videomaker e performer Licio Esposito, insieme al segretario nazionale di Legambiente Michele Buonomo, ha aperto lo sguardo dei giovani sulla vicenda di Angelo Vassallo, primo cittadino che si è distinto per l’impegno politico verso il rispetto delle regole del mare, dell’ambiente, degli animali.

I fautori di questo progetto, mossi dal desiderio di rendere reali e liberi i tanti sogni di Angelo, in nome della bellezza della natura e in particolare del Cilento, hanno invitato all’ascolto delle idee, delle parole, ma anche dei suoni più amati da Vassallo, lasciati in sottofondo costante per tutta la durata dell’incontro: lo sciabordare del mare, il rumore delle barche ormeggiate, l’abbaiare dei cani. La sala in cui si è svolto l’incontro ospita fino al 15 dicembre anche la mostra d’arte visiva “Munnizza”, tratta dall’omonimo cortometraggio dedicato a Peppino Impastato, curata dallo stesso regista Licio Esposito, con i disegni di Marta Dal Prato e i testi di Andrea Satta dei Tetes de Bois.

