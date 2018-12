Fondovalle Calore: quasi terminati i lavori Il presidente della Provincia Strianese: "Un'infrastruttura strategica per il territorio"

Proseguono i lavori sulla Fondovalle Calore programmati dalla Provincia di Salerno e portati avanti dal Settore Viabilità e Trasporti, diretto da Domenico Ranesi.

“La Fondovalle del Calore Salernitano – dichiara il Presidente della Provincia, Michele Strianese – rappresenta un’infrastruttura strategica per il territorio provinciale meridionale, in quanto costituisce un asse stradale a scorrimento veloce che agevola il collegamento tra le aree interne del Cilento e la Valle del Sele e valorizza il patrimonio paesaggistico e culturale dei comuni dell’area cilentana. In queste ore abbiamo armato la soletta del viadotto Alburno. I lavori strutturali sono quasi terminati. Ci resta da fare il pacchetto stradale".

Redazione