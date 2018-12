Massi sul costone, riapre (solo a metà) la Statale Amalfitana Il genio civile dovrà ancora ultimare gli interventi di messa in sicurezza dell'arteria stradale

E' stata riaperta al traffico - a partire dalle 18:15 circa - la tratta della strada statale 163 “Amalfitana” in corrispondenza del km 22,300 nel territorio di Furore, in provincia di Salerno. Dopo gli interventi di messa in sicurezza del costone, in seguito al distacco di un masso, è stato istituito il senso unico alternato. Intanto, proseguono le operazioni a cura del genio civile.

Si tratta dunque solo della prima parte dei lavori sulla statale Amalfitana, per consentire la ripresa - seppure a singhiozzo - della circolazione. Gli interventi di messa in sicurezza riguarderanno infatti l'intero versante. Il tratto di strada era chiuso dallo scorso martedì, ed ha provocato non pochi disagi agli automobilisti.

Redazione Salerno