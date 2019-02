Cancro infantile, un melograno piantato nel giardino del Ruggi Il simbolo di prosperità nella giornata mondiale per i piccoli malati oncologici

E’ necessario offrire ai bambini affetti da malattie oncologiche un luogo per le cure che sia anche spensierato e che sorrida alla vita. In occasione della XVII Giornata Mondiale contro il cancro infantile, questa mattina, presso il garden hospital interno alla radioterapia pediatrica dell’Azienda ospedaliera "San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona" di Salerno, è stato piantato un albero di melograno, simbolo di prosperità. "Fortunatamente – ha detto il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli - le aspettative di vita crescono costantemente e la ricerca scientifica sta registrando risultati importanti. Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha stanziato fondi considerevoli per la ricerca sul cancro. Quest'oggi, insieme all'assessore alle politiche sociali Nino Savastano e al consigliere Felice Santoro piantiamo simbolicamente un melograno in ricordo di quanti non ce l'hanno fatta ma anche come monito di fiducia e di futuro per tanti bambini che ancora stanno combattendo". Un concetto ben rimarcato anche dall’assessore Savastano: "La ricerca - ha aggiunto l'assessore - ha bisogno di essere alimentata con i contribuiti. Come amministrazione comunale sosteniamo la Open con un contributo che ridaremo anche quest'anno che serve per accompagnare la ricerca e le iniziative a favore delle famiglie dei bambini colpiti da questa malattia".

Hanno presenziato alla piantumazione il primario della Radioterapia Davide Di Gennaro, il responsabile della Radioterapia pediatrica Giuseppe Scimone ed il direttore sanitario aziendale del Ruggi Cosimo Maiorino. "L'azienda - ha ribadito Maiorino - è onorata di poter accogliere le iniziative che la Open mette in campo a favore dei bambini oncologici. Essere qui oggi e ricordare quei piccoli che purtroppo non ce l'hanno fatta è un segno di civiltà: il melograno che stiamo piantando grazie anche al comune di Salerno sarà un simbolo che ci inviterà a fare sempre di più affinché siano sempre meno i bambini che si potranno rivedere in questo fusto".

La giornata mondiale contro il cancro infantile è indetta in Italia dalla Federazione Italiana Associazioni genitori oncoematologia pediatrica di cui la Open è federata. Da qui l’idea di un’iniziativa locale per sensibilizzare anche la città di Salerno non solo su questa drammatica emergenza che riguarda i pazienti pediatrici malati di cancro, ma anche per dare un segno di speranza, grazie ai tanti e importanti progressi portati avanti dalla ricerca scientifica negli ultimi anni.

La struttura di Radioterapia Oncologica esiste a Salerno dal 1983, ed è l’unica pubblica (ospedaliera) in provincia. E’ stata la prima istituita in Regione Campania, al di fuori del capoluogo di Regione, e funzionale alle esigenze non solo degli abitanti della provincia di Salerno, ma anche di pazienti provenienti dalle altre province campane, e dalle altre regioni meridionali. E’ l’unica struttura in Regione Campania che pratica radioterapia pediatrica, anche a bambini di tenera età.