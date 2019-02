Interventi sulla rete idrica: rubinetti a secco Ecco dove e quando

Salerno Sistemi Spa comunica che, per eseguire interventi di manutenzione straordinaria sulla rete cittadina, sospenderà l’erogazione idrica:

mercoledì 20 febbraio dalle ore 14.00 alle ore 16.00, per eseguire interventi di manutenzione straordinaria in Via Nicola Petrosino altezza civico n° 9, alle seguenti strade e traverse limitrofe: via Nicola Petrosino, Via Laurogrotto, Via Frà Giacomo Acquaviva, Via Matteo Camera, Via Eugenio Reppucci, Via Pellegrino Cuciniello, Via Luigi Liguori, Via Giuseppe Ram, Via Giovanni De Falco, Via Onorato Cracco, Via Irno dal civico n° 72 al civico n° 84 e dal civico n° 95 al civico n° 171.

Giovedì 21 febbraio dalle ore 13.30 alle ore 16.30, per eseguire interventi di manutenzione straordinaria in Via Vecchia di Matierno alle seguenti strade e traverse limitrofe: Via Vecchia di Matierno, Via Epipoli, Via degli Etruschi, Viale degli Svevi, Viale dei Romani, Viale dei Normanni, Viale dei Longobardi.