Cittadella: documento congiunto per sollecitare trasferimento Le parti si aggiorneranno il prossimo 20 febbraio

Un’istanza comune per sollecitare l’immediato trasferimento presso la cittadella giudiziaria dell’ufficio Gip e del Riesame. La richiesta è contenuta in un documento firmato dal Luigi Gargiulo, presidente della Camera Penale di Salerno; Vincenzo Pellegrino, presidente della sezione Gip del Tribunale di Salerno e da Gaetano Sgroia, presidente del Tribunale del Riesame. L’istanza è stata indirizzata al presidente della Corte di Appello di Salerno ed è stato predisposto a seguito dell’incontro svoltosi tra i componenti la Camera Penale di Salerno e la commissione permanente per il trasferimento presso la cittadella giudiziaria.

Le parti si sono aggiornate al prossimo 20 febbraio al fine di consentire al presidente del Tribunale Pentagallo e, a quello della Corte di Appello Russo di interloquire.