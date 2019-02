Lavori realizzazione nuova rete idrica: rubinetti chiusi Sospesa l'erogazione

Salerno Sistemi comunica che, nell’ambito degli interventi per la realizzazione della nuova rete idrica stradale in Via Postiglione, Ogliara, si rende necessario sospendere l’erogazione idrica Giovedì 21 febbraio dalle ore 11.00 alle ore 16.00, alla seguente strada e traverse limitrofe: Via Postiglione “Ogliara.