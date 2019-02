Restyling sul Lungomare: la battaglia del consigliere Santoro "Saranno ripristinati gli arredi danneggiati"

Il consigliere comunale Dante Santoro dopo l'ennesima battaglia ingaggiata per il ripristino degli arredi urbani sulla Lungomare canta vittoria: "Un'altra missione compiuta grazie al nostro fiato sul collo.

Avevo evidenziato la necessità di intervenire immediatamente per riparare diverse panchine del lungomare in modo da prevenire eventuali infortuni e per il decoro urbano con la situazione indecente che perdurava da anni di panchine ed arredi rotti.

In queste ore sono iniziati i lavori di ripristino delle panchine e degli arredi degradati; finalmente dopo anni anni potremo avere un lungomare fruibile con delle panchine sicure. Il nostro fiato sul collo continua" precisa il consigliere Santoro.