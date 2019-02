Fondazione Ravello: Felicori incontra il sindaco Napoli "Una doverosa visita istituzionale. Cultura e territorio devono crescere insieme"

Questa mattina, a Palazzo di Città, il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli ha incontrato il Commissario della Fondazione Ravello, Mauro Felicori, accompagnato dal segretario generale della Fondazione, nonchè consigliere comunale - presidente della Commissione Cultura del Comune di Salerno, Ermanno Guerra.

"Ho voluto incontrare il sindaco di Salerno – ha spiegato Felicori - non solo per una doverosa visita istituzionale, ma anche perché spero – e di questo ne sono certo – che ci metteremo in rete con le altre istituzioni. Cultura e territorio devono crescere insieme".

Per il primo cittadino "la visita di Felicori quest'oggi è stato un privilegio perché riconosciamo le competenze altissime del Commissario. Lui ha prospettato una ipotesi di mettere in rete le eccellenze di Ravello, affinché quest'ultima divenga una presenza territoriale alta per tutti. Ho chiesto, inoltre, a Felicori anche qualche suggerimento per future ipotesi di lavoro che coltiveremo in ambito culturale".