Salerno, ecco i due nuovi treni "Jazz" per i pendolari De Luca: "Sforzo gigantesco della Campania". Soddisfatto anche l'ad di Trenitalia

"Con la Regione Campania si lavora bene". Dal palchetto allestito sul binario 1 tronco della stazione di Salerno, l'amministratore delegato di Trenitalia Orazio Iacono ha elogiato il lavoro di Palazzo Santa Lucia in materia di trasporto pubblico locale. Non si è fatta attendere la replica del governatore, che con una battuta ha detto: "Per forza si lavora bene, visto che abbiamo saldato tutti i debiti della precedente gestione regionale, che sui soldi era alquanto creativa...", la stoccata del presidente della giunta.

Il capo di Trenitalia ha ribadito che la priorità è senza dubbio alcuno quella delle linee sulle quali viaggiano i pendolari. E la Campania sta rinnovando il parco ferroviario, con un totale di ventriquattro nuovi treni per ammodernare il servizio. Iacono e De Luca hanno tagliato il nastro per i due nuovi convogli "Jazz" che entreranno in servizio.

Per il governatore Vincenzo De Luca, è l’ennesimo passo avanti nel miglioramento del servizio di trasporto pubblico non solo a Salerno ma in tutta la Campania. "Abbiamo riaperto 14 cantieri sulla Circumvesuviana, risanato il bilancio Eav e bandito concorsi per assumere 350 giovani. Complessivamente - ha rivendicato il presidente - abbiamo varato un piano complessivo per l'acquisto di 800 mezzi pubblici, tra cui 24 nuovi treni".